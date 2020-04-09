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وزير التعليم العالى يكشف حقيقة التوصل لـ علاج فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:23 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
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البهي عمرو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن جميع دول العالم لم تتوصل لـ علاج لفيروس كورونا حتى الآن، موضحًا أن ما يتم مجرد تجارب اكلينيكية ومعملية فقط.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة دى ام سي، تقديم أحمد فايق، أن مصر حصلت من اليابان على عينات من آفيجان وخلال الأسبوع المقبل سنحصل على عينات أخري لعمل التحاليل عليه.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمى إلى أن مراكز البحوث بمصر تعمل للتوصل لعلاج لفيروس كورونا المستجد، وهناك علماء كبار يعملون فى المعامل للتوصل لعلاج.


ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إلى أن آفيجان اليابانى دواء معتمد بالفعل فى مواجهة الفيروسات ثبتت له نتائج فى التعامل مع مصابي فيروس كورونا. وأكد أن عينات آفيجان وصلت مصر من شهر وتوصلنا مع الصين للتصنيع، بتعليمات الرئيس السيسي. 


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