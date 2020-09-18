سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

نجح رجال الامن فى ضبط إحدى السيدات لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت .





فقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى ، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة إستعداداها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وتبين أنها (بدون عمل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) .





وبمواجهتها أقرت بإعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى ، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض .





كما عثر بحوزتها على (1 هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطها) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



