ناقد فني: حاتم صلاح ومصطفى غريب ثنائي له بصمة مهمة في الكوميديا

اشاد الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بالثنائي مصطفي غريب وحاتم صلاح، في فيلم برشامة.

وقال عبد الشكور: هذا الثنائي ( مصطفى غريب وحاتم صلاح) سيكون له بصمة هامة في عالم الكوميديا المصرية، ووسط مبدعيها، بشرط دقة الاختيار، وعدم الاستسهال، والبناء على النجاح، دون الاطمئنان إليه.



تابع: لم أستغرب تألقهما في فيلم " برشامة"، وأسعدني أن هشام ماجد لم يستأجر بالبطولة، بل قدم بطولة جماعية، وأتاح لكل الممثلين، وعبر سيناريو جيد جدا، فرصة الإبداع والتألق .

واضاف: لا يفوتني أيضا تحية فنان أتاح من قبل لموهبة غريب وموهبة حاتم فرصة التألق اللمعان بجانبه ، الكبير أوي حقا الممثل والمخرج أحمد مكي.