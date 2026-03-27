منذ بدء الحرب على إيران.. إجمالي المصابين الإسرائيليين بلغ 5492

بلغ إجمالي المصابين الإسرائيليين منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران 5492.

وفي بيان لها قالت وزارة الإسرائيلية في بيان لها: لا يزال 116 منهم يتلقون العلاج، وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن الـ24 ساعة الماضية، شهدت دخول 261 مصابا للمستشفيات.

ومنذ قليل، أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق القوات المسلّحة الإيرانية دفعة جديدة من الصواريخ نحو الكيان الإسرائيلي.

ولاحقا؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة 82 من عملية "وعد صادق 4" تحية إلى الشعب الإيراني في شمال البلاد.

‏وقال الحرس الثوري في بيان له، إن هذه الموجة لا تزال مستمرة وسيتم استهداف جميع نقاط انطلاق العدوان بقوة مضاعفة.

وأضاف البيان الإيراني، أننا استهدفنا في الموجة 82 هدفا في "عريفجان" و"الخرج" موقع اللوجستيات الدفاعيّة الأمريكيّة (KGL).

وخُتم البيان الإيراني بالقول، أننا دمرنا رادار "باتريوت" وحظيرة طائرة التجسس p8 في قاعدة "الشيخ عيسى" وخزانات وقود الدعم الأمريكية وحظيرة MQ9 وجهاز الاتصال الفضائي للطائرات المسيرة في علي السالم.