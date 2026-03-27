فتوح في مواجهة لامين.. حازم إمام عن مواجهة مصر وإسبانيا

علق حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، على مواجهة منتخب مصر لإسبانيا، في معسكر مارس الجاري، استعدادًا لكأس العالم.

وقال حازم إمام خلال تصريحات إذاعية: “مود لاعبوا المنتخب مختلف، وخاصة في مباراة إسبانيا بعد مواجهة السعودية، بسبب كثرة نجومه في لامين يامال وأولمو ولعيبة كبيرة كتير”.

وأضاف: “فتوح هيلعب على لامين يامال، هنشوف هيعمل إية!، لامين من أحسن اللعيبة اللي موجودة في العالم حاليًا، ولكن فتوح لعيب كورة فاهم ومبيترقصش بسهولة، ويمكن أبرز مباريات فتوح كانت أمام أشرف حكيمي”.

واختتم: “بالتأكيد لامين يامال أحرف من أشرف حكيمي، ولكن شيء حلو إننا نشوف فتوح بيلعب على اللعيبة القوية دي، ولازم نشكر اتحاد الكرة على المواجهتين القويتين دول”.