عمرو دياب يروج لحفله في اليوم الوطني السعودي

حفلة #عمرو_دياب في #جدة يوم السبت ٢٦ سبتمبر بمدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي احجز تذكرتك الان على ticketingboxoffice.com