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فن

عمرو دياب يروج لحفله في اليوم الوطني السعودي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:11 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد بدران

نشر الفنان عمرو دياب، بوستر عن مشاركته المرتقبة في الاحتفال باليوم الوطني السعودي، بالمملكة العربية السعودية، يوم 26 سبتمبر 2020.


وكتب عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" قائلًا "حفلة  عمرو دياب في  جدة يوم السبت ٢٦ سبتمبر بمدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي.


وتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء الماضي 15 سبتمبر  عبر جميع فروع فيرجن ميجا ستور.


من ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

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