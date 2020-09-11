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فن

جمهور عمرو دياب يشن هجوما على عمرو مصطفى .. اعرف الحكاية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:26 ص
عمرو دياب وعمرو مصطفى
عمرو دياب وعمرو مصطفى
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شروق ابراهيم
شن جمهور النجم عمرو دياب هجوما عنيفا على الملحن عمرو مصطفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجد خلافاته مع الهضبة وتوجيه إليه رسالة بأسلوب غير لائق ويحمل كلمات اعتبروها بذيئة.

وأكد جمهور الهضبة ان ما يفعله عمرو مصطفى لن يجنى سوى قطع علاقات بشكل نهائي مع عمرو دياب وبالاخص بعد جملة " راحت عليه حتى لو غنى الاطلال."

وبدأت الأزمة بسبب اغنية اماكن السهر حيث ابدى الملحن الشهير عدم اعجابه بالاغنية في منشور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :" الاغنية مش حلوة مبعرفش اكون منافق".

وارجع البعض إلى ان سبب هجوم عمرو مصطفى على عمرو دياب هو تعاون الاخير مع الملحن عزيز الشافعي في ألبومه الاخير سهران واغانيه السينجل الصيفية والتي حققت نجاحا كبيرا.
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