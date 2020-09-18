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فن

رحاب الجمل تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام.. شاهد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:05 م
رحاب الجمل
رحاب الجمل
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محمد بدران
نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت رحاب الجمل بإطلالة مبهجة ترتدى توب باللون الابيض أما من الناحية الجمالية، لفتت الأنظار بمكياجها الصاخب الذى ارتكز على الألوان الزاهية المتناسقة مع إطلالتها، وبدت بتسريحة شعر بسيطة.

شاركت رحاب الجمل فى رمضان الماضي بمسلسل البرنس الذي تدور أحداثه حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

يذكر أن رحاب الجمل شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" - ياسمين صبرى - ويقع بين يدي عصابة الفنان فاروق الفيشاوى، ويضطر للهرب وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوي، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.

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