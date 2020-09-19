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اقتصاد

بتخفيضات تصل إلى 35%.. غرفة أسيوط تنظم معرض أهلا مدارس

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
افتتح  كلا من اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط واللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد والمحاسب عمرو أبو العيون رئيس غرفة تجارة أسيوط واللواء محمد عاطف القليوبى مدير جهاز حماية المستهلك باسيوط معرض أهلا مدارس 2020.

وأكد عمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط التجارية فى تصريحات لــ"صدى البلد" أن المعرض ضمن مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" لتوفير الزى المدرسى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمقر الغرفة التجارية بأسيوط وميدان المجدوب وميدان أسماء الله الحسنى بالتنسيق مع الغرفة التجارية لبيع وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق من 30 إلى 35%.


وقال إن ذلك يأتى من واقع الدور المجتمعى الذى تقوم به الغرفة تجاة المجتمع ولا تالوا الغرفة جهدا فى تقديم الخدمات إلى المواطنين لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير سبل الدعم لغير القادرين من خلال توفير سلع ومستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن المعرض يستمر لمدة شهر من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء يوميا.
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