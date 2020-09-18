ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الجمعة 18-9-2020

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، بنحو جنيهين، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 851 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الأوقية إلى مستويات 19503 دولارا.
وينشر "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم كالتالى:
عيار 18: 728.85 جنيه.
عيار 21: 851 جنيها.
عيار 24: 972.10 جنيه.
الجنيه الذهب: 6820 جنيها.
السعر العالمي: 1950 دولارا.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.