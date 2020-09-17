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أسعار الذهب في الدول العربية.. عيار 21 يسجل 204 ريالات.. و18 بـ 171 درهما في الإمارات.. و24 بـ 19 دينارا في الكويت

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:31 م
الذهب في الخليج
الذهب في الخليج
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أحمد علام

يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، في الأسواق اليوم، الخميس الموافق 17-9- 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.

 

 الذهب في الدول العربية

- سجل جرام عيار 21 في السعودية 204.84 ريال سعودي

 

- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 171.88 درهم إماراتي

 

- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 19.08 دينار كويتي

 

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (214.59 ريال سعودي) أي ما يعادل (57,21 دولار أمريكي).

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (204.84 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.61 دولار أمريكي).

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (175.58 ريال سعودي) أي ما يعادل (46,81 دولار أمريكي).

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (136.56  ريال سعودي) أي ما يعادل (36.41 دولار أمريكي).

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (117.05 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.21 دولار أمريكي).

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية 7.280  ريال سعودي) أي ما يعادل 1.941 دولار أمريكي).

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,639  ريال سعودي) أي ما يعادل (436.91 دولار أمريكي).

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (234,098 ريال سعودي) أي ما يعادل (62.415 دولار أمريكي).

 

 

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

 

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (229.16 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (62.39 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (210.07 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (57.19 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (200.52 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 54.59 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (171.88 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (46.79 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (133.68 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (36.40 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (114.58 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (31.20 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (7,127 درهم إماراتي) أي ما يعادل  (1,941 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,604  درهم إماراتي) أي ما يعادل (436.76 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (229,164  درهم إماراتي) أي ما يعادل (62,392 دولار أمريكي)

 

 

الذهب في الكويت

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (19.08  دينار كويتي) أي ما يعادل (62.39 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (17.49 دينار كويتي) أي ما يعادل (57.19 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (16.70 دينار كويتي) أي ما يعادل (54.59 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (14.31 دينار كويتي) أي ما يعادل (46.40 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14( 11.13 دينار كويتي) أي ما يعادل (36.40 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (9.54 دينار كويتي) أي ما يعادل (31.20 دولار أمريكي)

 

أسعار الجنيه الذهب 133.56 دينار كويتي أي ما يعادل 436.76 دولار أمريكي

 

أسعار أوقية الذهب 593.39 دينار كويتي أي ما يعادل 1.940 دولار أمريكي.

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