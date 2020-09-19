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محافظات

محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذى للمستشفيات الجارى إنشاؤها بالمراكز

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه ، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ووفد الادارة الهندسية والمتابعة بوزارة الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى للمستشفيات الجارى انشائها بالمراكز وتذليل كافة العقبات للبدء فى اعمال الاحلال والتجديد وفقا لخطة الوزارة للنهوض بالقطاع الصحى وتطوير المستشفيات المركزية والعامة .

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واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف الصحى بالمحافظة فضلا عن الموقف التنفيذى لمستشفى منفلوط النموذجى الجديدة والتى بدأ العمل بها لتصبح مستشفى نموذجى لخدمة مركز منفلوط ومراكز الشمال فضلا عن وضع خطة عاجلة لاستكمال اعمال انشاء مستشفى ساحل سليم المركزى وصدفا وتطوير باقى المستشفيات وفقا للخطة التى تم وضعها معلنا تذليل كافة العقبات لاستكمال اعمال التطوير والاحلال للمستشفيات .

وأشار المحافظ الى متابعته المستمرة من خلال الجولات والزيارات الميدانية لمواقع العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الاعمال بالاضافة الى ترأس العديد من حملات التفتيش على مخازن الادوية والمستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفر الادوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها لافتًا إلى تزويد كافة المستشفيات بالإحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه كما تم استعراض إجراءات الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات الايجابية والمخالطين لهم وتفعيل فرق الرصد والتقصي والمتابعة المستمرة للوافدين من الخارج  فضلا عن التأكيد على جاهزية جميع المستشفيات المركزية والعامة ومستشفى عزل ابوتيج لاستقبال جميع المرضى وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين فضلا عن استقبال اى حالات كورونا والتعامل الفورى معها وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة وتنفيذا  لكافة الإجراءات الإحترازية والموقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشددا على تزويد المستشفيات بالأطباء المتخصصين وهيئة التمريض وسد الاحتياجات في بعض التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد  "كوفيد - 19 " حفاظًا على حياة المواطنين.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".
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