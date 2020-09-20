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فن

شاهد.. كواليس تصوير كليب قمر 14 لـ عمر كمال وأورتيجا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:49 م
عمر كمال
عمر كمال
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محمد نحلة
يستعد المغني الشاب عمر كمال لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "قمر 14" بالتعاون مع مغني المهرجانات اورتيجا بعد انفصاله عن اوكا.

من المقرر ان تطرح الأغنية الخميس المقبل، وتقول كلماتها "قمر 14 خمسة عليكي زيك انتي مفيش ايه الحكاية ياكريماية خليكي ومتمشيش، صوتك سحرني ومجنني طاب احكي ومتسكتيش، رايقة الغزالة دي".

وكان قد أعلن المطرب أحمد متولي، الشهير بـ"أورتيجا" انفصاله فنيًا، عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر عمر كمال فيديو جديد برفقة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر عمر كمال وهو يقبل يد والدته قائلا: "ربنا بيكرمني ويسترها معايا  بسبب تخصيص سجدة دعاء ليا، ربنا يخليكي ليا ويجعل يومي قبل يومك عشان مفيش غيرك بيسأل عني ويشيلني لما أموت، وجاء رد والدته: "نفسي تعيش معايا عشان بتوحشني أوي". 

وعلق علي الفيديو قائلا : "أمي حبيبتي".
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