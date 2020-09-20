شوط أول سلبي بين ليفربول وتشيلسي.. وطرد مدافع البلوز

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.





المباراة في بدايتها شهدت حذرا من لاعبي الفريقين.





أولي التسديدات كانت من طرف ليفربول عن طريق فينالدوم في الدقيقة 12 لكنها كانت بعيدة عن مرمى تشيلسي.





وفي الدقيقة 35 استلم محمد صلاح الكرة بشكل رائع في الجهة اليمنى ، ليرسل كرة عرضية خطيرة، لكن لم يتابعها أي من ساديو ماني أو فيرمينو..





بعدها انفرد الألماني فيرنر بمرمى ليفربول ليضيع الكرة بغرابة، قبل أن تنقذه راية التسلل من انتقادات جماهير تشيلسي



