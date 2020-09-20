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رياضة

شوط أول سلبي بين ليفربول وتشيلسي.. وطرد مدافع البلوز

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

المباراة في بدايتها شهدت حذرا من لاعبي الفريقين.

أولي التسديدات كانت من طرف ليفربول عن طريق فينالدوم في الدقيقة 12 لكنها كانت بعيدة عن مرمى تشيلسي.

وفي الدقيقة 35 استلم محمد صلاح الكرة بشكل رائع في الجهة اليمنى ، ليرسل كرة عرضية خطيرة، لكن لم يتابعها أي من ساديو ماني أو فيرمينو..

بعدها انفرد الألماني فيرنر بمرمى ليفربول ليضيع الكرة بغرابة، قبل أن تنقذه راية التسلل من انتقادات جماهير تشيلسي

وفي الدقيقة 44، قام كريستنسن بعركلة ساديو ماني ليحصل علي البطاقة الصفراء، ولكن بعد العودة لتقنية الفار، تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه ويكمل تشيلسي المباراة منقوصا وينتهي بعذها الشوط الأول بالتعادل السلبي
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