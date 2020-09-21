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تعليم

كلمات مؤثرة لرئيسة جامعة قناة السويس بعد انتهاء فترة تكليفها بالرئاسة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:26 ص
الدكتور ماجدة هجرس
الدكتور ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس السابق
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انجي هيبة
وجهت الدكتور ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس السابق، كلمات مؤثرة، بعد انتهاء فترة توليها منصب رئيس الجامعة، وتولي الدكتور أحمد زكي حسين متولى رئاسة الجامعة  خلفا لها.

وتقدمت هجرس بآيات التهنئة لرئيس الجامعة الجديد، داعية الله ان يوفقه في مهمته الكبيرة والثقيلة لاستمرار التنمية والتطوير للجامعة الحبيبة ونجاحه في تأدية رسالتها العلمية والمجتمعية". 

واضافت: " أعزائي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لا يسعني سوي أن أتقدم للجميع بالشكر على تعاونكم معي اثناء فترة تكليفي برئاسة الجامعة". 

وجاءت بالرسالة: " قضينا أوقات صعبة في إدارة منظومة العمل في ظل ظروف غير عادية مر بها وطننا الغالي مصر ولم يكن للجامعة القدرة على عبور كافة الأزمات إلا بفضل إخلاصكم وتعاونكم". 

واكدت:" حتي تستمر مسيرتنا...  يجب علينا استمرار مساندة الدكتور أحمد زكي في مهمته الجديدة، فجامعتنا أسرة واحدة، يد تسلم يد".

من جانبه استعرض رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي الجديد فى أول أيام توليه اجنده العمل، والتي تضمنت خطة تطوير شاملة لقطاعات الجامعة تحت مظلة التعليم الهجين، استعدادات لبداية عام دراسي جديد ٢٠٢٠_٢٠٢١ وسط إجراءات احترازية مشدده مع استمرار الأنشطة الطلابية والتحول الرقمي خطة تتبنها الدولة وتضعها الجامعة أولى أولويتها.

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