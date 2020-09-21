في دورته الخامسة.. قاعة زياد بكير في الأوبرا تشهد ملتقى الفنانين العرب الدولي

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فى الخامسة مساء الخميس 24 سبتمبر، بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية معرض ملتقى الفنانين العرب الدولي في دورته الخامسة تحت شعار "فاطمه نعيم" والذى يقام بالتعاون مع السفارة العراقية واتيليه القاهرة للفنون.





ويشهد حضور وتكريم العديد من رموز الفن والإعلام في مصر والوطن العربي.





ويشارك فى إفتتاح الملتقى ضيوف الشرف منهم الدكتور محمود خليفة، المستشار العسكري بجامعة الدول العربية، الدكتور احمد الجناينى رئيس اتيليه القاهرة، والفنانين عادل بنيامين، المخرج عمرو قابيل والدكتورة مونيكا، ويستمر المعرض حتى الأربعاء 30 سبتمبر الجاري.