عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معرض أبو ظبي يناقش "الطب في مصر القديمة"

معرض ابو ظبي
معرض ابو ظبي

أقيمت خلال اليوم الأخير من أيام معرض أبو ظبي الثالث والثلاثون للكتاب، في جناح "ضيف الشرف" جمهورية مصر العربية، فعالية تحت عنوان: "الطب في مصر القديمة" تحدث خلالها الطبيب والجراح الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ الجراحة العامة والأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، وأدار اللقاء الكاتبة الدكتورة صفاء النجار.


بدأ اللقاء بحديث الطبيب والكاتب د. جمال سعيد، عن أنه عند حضوره مؤتمرات طبية خارج البلاد، لاحظ اهتمامهم بالطب عند المصريين القدماء أكثر من المصريين، وبالطبع يذكرون لمحات عن ذلك، مما حفزه لمحاولة جمع هذا الموضوع كله، لأنه حقيقة يوجد الآن من الطب الحديث بعض ما كان يمارس منذ آلاف السنين في مصر. 


وذكر أن الطب في مصر القديمة كانت له خصائص وقواعد وأصول تميزه عن كل أنواع الطب في العالم، وفي الحضارات الأخرى، ومن هذه القواعد: أن جسم الإنسان مقدس، وهذا يختلف عن الطب في الدولة الرومانية والفارسية القديمة والبابلية، فعندهم جسم الإنسان عادي، أما في مصر القديمة فالجسم هدية من السماء.


وطوف سعيد، من خلال عرض "داتا شو"، حول الطب والتخصصات التي برع فيها المصري القديم، من تشخيص الأمراض وعلاجها والعمليات التي برع فيها الطبيب المصري، وأن مهنة الطب لم تقتصر على الرجال فقط، وإنما عُرفت أول طبيبة مصرية من خلال الرسومات على المعابد.
وأكد أن هناك أمراضًا استقت أسماءها اليوم من المسميات التي وضعها الطبيب المصري القديم، كما عرج على اكتشافات أدهشت الأطباء الذين عملوا عليها، وذلك لأمراض تمت معرفتها من خلال الأبحاث والمسح الضوئي على مومياوات من الأسر المصرية القديمة.
 
وعقب اللقاء كانت هناك بعض المداخلات التي دارت حول بعض المفاهيم الطبية، مما أضاف حالة من الفخر لحضارتنا المصرية التي هي باقية بقاء الدهر.


وكان من فقرات البرنامج الثقافي أيضًا، إذاعة جلسة بعنوان: "نجيب محفوظ وهؤلاء" بمشاركة: الأديب محمد جبريل، ود. يحيى الرخاوي، والشاعر فاروق شوشة، ضمن محور (نجيب محفوظ في ذاكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب)، للاحتفال في دورته الرابعة والثلاثين ببلوغ الأديب العالمي نجيب محفوظ سن التسعين.
تشارك جمهورية مصر العربية "ضيف شرف" معرض أبو ظبي الثالث والثلاثون للكتاب، وذلك ببرنامج ثقافي وفني، ووفد رسمي وثقافي على رأسه الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقطاعات وزارة الثقافة بمنتجها الإبداعي المطبوع والفني.

جناح ضيف الشرف الطب في مصر القديمة الدكتور جمال مصطفى سعيد الطب جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

بعائد يومي 1500 جنيه.. أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك المصرية 2024| تفاصيل

شوبير يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام سموحة

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي علي معلول

ترشيحاتنا

بعد دهسه شابا أعلى الدائري.. أمن الجيزة يتحفظ على سيارة عصام صاصا

الصحف الكويتية اليوم| أمير البلاد يتوجه غداً إلى تركيا.. الاحتلال يبدأ ترحيل سكان رفح تمهيداً للاجتياح.. وحماس تحذر من تداعيات وتطور خطير

القاهرة الإخبارية: سماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية

أكبر إبادة جماعية .. الرئاسة الفلسطينية تحذر من اجتياح رفح

اتحاد القبائل العربية يحذر من خطورة اجتياح رفح

13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة أمنية جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

الفرق شاسع بينهما.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين عبد الوهاب بالكويت| شاهد

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

مجسم وضيق.. نجوي كرم تثير الجدل بالسوشيال ميديا في دبي

فيديو

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ