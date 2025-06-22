مونديال الأندية.. أبرز مباريات اليوم الأحد 22-6-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
يوفنتوس X الوداد – الساعة 7 مساء على قناة DAZN tv channel
ريال مدريد X باتشوكا – الساعة 10 مساء على قناة DAZN tv channel
سالزبورج X الهلال – الساعة 1 صباحا على قناة DAZN tv channel
مانشستر سيتي X العين – الساعة 4 صباحا على قناة DAZN tv channel
مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية
السعودية X ترينيداد وتوباجو – الساعة 2 صباحا
الولايات المتحدة الأمريكية X هاييتي – الساعة 2 صباحا
جمهورية الدومينيكان X سيورينام – الساعة 5 صباحا
المكسيك X كوستاريكا – الساعة 5 صباحا.