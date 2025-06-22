شوببر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باولو بينتو

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق تطورات مفاوضات الزمالك مع المدرب الجديد، وحقيقة تولي بينتو تدريب الفارس الأبيض.

وقال أحمد شوبير: "بالنسبة لمدرب الزمالك اللي ماشي دلوقتي اسم باولو بينتو يعني اتقال هيبقى مدرب الزمالك، يا جماعة بينتو بياخد 2.5 مليون دولار سنويا وأعتقد ده راتب كبير جدًا".

وتساءل شوبير: “هل الزمالك يقدر يوفر راتب بينتو؟ لو يقدر يوفر هييجي لو مش هيقدر هيكون صعب جدا إنه ييجي”.

وأضاف شوبير: “معلوماتي من مصادر داخل نادي الزمالك إن جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للنادي لديه أكثر من سيرة ذاتية لمدربين، لإن باولو بينتو هيبقى صعب شوية ييجي بالمبلغ ده يدرب فريق الزمالك”.