الزمالك يخصص ميزانية مستقلة لفريق الكرة.. ولا رحيل مجاني

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن التوصل لاتفاق مع المدير الرياضي الجديد، جون إدوارد، بشأن تخصيص ميزانية منفصلة لفريق الكرة خلال الفترة الحالية، بعيداً عن الميزانية العامة للنادي، لضمان تلبية كل احتياجات الفريق دون تأثر بباقي التزامات النادي.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة لقطاع الكرة.

وقال: “الإدارة اتفقت مع جون إدوارد على تأمين كل الجوانب المالية المتعلقة بالفريق الأول، من مستحقات وصفقات ومعسكرات، لتجنب أي تأخير قد يؤثر على استقرار الفريق”.

كما شدد المدير الرياضي الجديد، بحسب نفس المصدر، على ضرورة عدم التفريط في أي لاعب بالمجان، مشيرًا إلى أنه سيقود بنفسه ملف تسويق اللاعبين الراحلين خلال الميركاتو الصيفي، بما يضمن تحقيق استفادة مادية للنادي.

يُذكر أن مجلس إدارة الزمالك أعلن رسميًا عن تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا، ليتولى الإشراف الكامل على ملف الكرة بالنادي.