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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبدأ في تسويق بعض الأجانب بالفريق لتحقيق مكسب مادي

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يبدأ في تسويق بعض الأجانب بالفريق والرغبة في تحقيق مكسب مادي من رحيلهم".

وتصدر المدرب البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني السابق لمنتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية والإمارات، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن اقترابه من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك.

باولو بينتو ينفي ارتباطه بالزمالك

ورغم كثافة التقارير التي تحدثت عن مفاوضات جارية بين الطرفين، خرج بينتو لينفي بشكل قاطع تلك الأنباء، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أنه "لم يتلقى أي اتصالات من إدارة الزمالك، سواء بشكل رسمي أو ودي أو حتى شفهياً".

وأوضح بينتو، الذي يمتلك حالياً عدة عروض تدريبية، أنه لا يملك أي تواصل مع النادي المصري، مشيرًا إلى أنه يدرس خياراته لاختيار الخطوة الأنسب في مسيرته التدريبية المقبلة.

من جانبها، أصدرت وكالة "PROELEVEN SA"، الممثلة القانونية للمدرب البرتغالي، بياناً أكدت فيه بدورها عدم وجود أي مفاوضات حالية أو اتصالات مع نادي الزمالك.

من هو باولو بينتو؟

باولو خورخي جوميز بينتو هو مدرب ولاعب كرة قدم برتغالي سابق، شغل مركز لاعب الوسط المدافع خلال مسيرته كلاعب، وتميز بالانضباط والقدرة البدنية العالية. 

لعب لأندية كبيرة في بلاده أبرزها بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، وخاض 284 مباراة في الدوري البرتغالي، سجل خلالها 16 هدفاً، إلى جانب تجربة في الدوري الإسباني مع ريال أوفييدو. كما مثّل منتخب البرتغال في كأس العالم 2002 ويورو 2000.

بدأ مشواره التدريبي عام 2005 مع فريق الشباب في سبورتينج لشبونة، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول، ويقوده لتحقيق نتائج مميزة، أبرزها التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين.

 يُحسب له اكتشاف وإبراز عدد من النجوم مثل ناني وجواو موتينيو وميغيل فيلوسو.

قاد منتخبات كبري

كما قاد أولمبياكوس اليوناني لتحقيق لقب الدوري، وتولى تدريب منتخب بلاده بين 2010 و2014، ومنتخب كوريا الجنوبية بين 2018 و2022، ونجح في قيادة المنتخبين إلى نهائيات كأس العالم.

في يوليو 2023، تسلم قيادة المنتخب الإماراتي، وحقق فوز كبير في أول اختبار ودي له أمام كوستاريكا بنتيجة 4-1. 

لكن رحلته مع "الأبيض" لم تدم طويلاً، حيث أُقيل في مارس 2025 عقب الخسارة أمام كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم.

و رغم تصدر اسمه للترند وارتباطه إعلاميا بنادي الزمالك، نفى باولو بينتو تمامًا وجود أي مفاوضات، ليبقى ملف المدير الفني الجديد للنادي الأبيض مفتوحا وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير لمستقبل الدكة الفنية للفريق. 

الزمالك الاهلي احمد حسن

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