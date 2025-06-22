محمد يوسف يترقب العودة إلى مصر لعقد جلسة مع أحمد نبيل كوكا.. السبب

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن مفاجأة بشأن اللاعب نبيل كوكا.

وكتب أحمد حسن: "خاص.. محمد يوسف يترقب العودة إلى مصر لعقد جلسة مع أحمد نبيل كوكا وتجديد عقده الذي ينتهي في الموسم المقبل".

وكشف الإعلامي مدحت شلبي عن تفاصيل جديدة تتعلق باستبعاد أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، من مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح شلبي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة “MBC مصر 2”، أن كوكا تعرض لكدمة عقب مباراة إنتر ميامي، وخضع لأشعة أثبتت سلامة الركبة، وهو ما دفع الجهاز الطبي لمنحه الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات.

وقال: "رغم تأكيد الأشعة سلامته، رفض اللاعب خوض التدريبات، وطلب إجراء أشعة جديدة للتأكد من حالته، وهو ما تسبب في استبعاده من مباراة بالميراس، رغم أن الأشعة الثانية أيضًا أثبتت خلوه من الإصابة".