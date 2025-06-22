كأس العالم للأندية.. الأهلي يتبادل الهدايا التذكارية في مأدبة عشاء

لبى المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية وطارق قنديل وحسام غالي عضوا مجلس الإدارة دعوة الدكتور حسام عبدالمقصود إلى مأدبة العشاء التي أقيمت على هامش مشاركة الأهلي في مونديال الأندية.

جاء ذلك في حضور كل من السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة وعقيد أركان حرب محمد فؤاد همت المستشار العسكري لبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.

كما حضر أيضا شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي وعماد حلمي المدير المالي وحنان الزيني المنسق العام للبعثة وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم وهاني حسام المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية ونيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية بشركة الأهلي لكرة القدم ومحمد كامل رئيس شركة القلعة الحمراء المسئولة عن تنفيذ مشروع استاد الأهلي وأعضاء القنصلية المصرية في نيويورك المستشار محمود خليفة والمستشار شريف الفخراني ومحمد صلاح وكيل أول وزارة المالية وأحمد وجدي مدير مكتب مصر للطيران.

وخلال اللقاء قام الدكتور حسام عبدالمقصود بإهداء المهندس خالد مرتجي كرة نادرة صنعت خصيصا في تشيكوسلوفاكيا معربا عن تقديره لقيمة الأهلي في المحافل الرياضية.

من جانبه حرص المهندس خالد مرتجي على إهداء درع وعلم النادي إلى الدكتور حسام عبدالمقصود موجها له الشكر على حفاوة الاستقبال واحتفائه بمشاركة الأهلي في بطولة العالم للأندية.