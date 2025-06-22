زي الكافيهات.. طريقة عمل الآيس كوفي في المنزل

إذا كنتِ من محبي النسكافيه وتحاولين تقديمه بطرق مبتكرة، إليكِ طريقة سهلة ولذيذة لتحضير آيس كوفي (Iced Coffee) في المنزل مثل الكافيهات:
- المكونات:
2 ملعقة صغيرة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة سكر (أو حسب الرغبة)
نصف كوب ماء مغلي
نصف كوب حليب بارد (أو حسب الرغبة)
مكعبات ثلج
فانيليا أو كريمة مخفوقة (اختياري)
- طريقة التحضير:
1. إذابة القهوة:
في كوب، اخلطي النسكافيه والسكر مع الماء المغلي، وقلّبي جيدًا حتى يذوب تمامًا.
2. تبريد القهوة:
اتركي خليط القهوة ليبرد قليلًا أو ضعيه في الثلاجة لبضع دقائق.
3. تحضير الكوب:
في كوب التقديم، ضعي مكعبات الثلج.
4. الإضافة:
صبي القهوة المبردة فوق الثلج.
أضيفي الحليب البارد فوق القهوة، وقلّبي حسب الرغبة.
5. إضافات اختيارية:
يمكن إضافة نكهة فانيليا، أو القليل من الكريمة المخفوقة على الوجه لمزيد من الفخامة.
نصائح:
لتحصلي على طعم أقوى، استخدمي قهوة مركزة.
يمكنك استبدال الحليب بحليب نباتي مثل حليب اللوز أو جوز الهند.
لمحبي القهوة الحلوة، أضيفي شراب كراميل أو شوكولاتة.