زي الكافيهات.. طريقة عمل الآيس كوفي في المنزل

إذا كنتِ من محبي النسكافيه وتحاولين تقديمه بطرق مبتكرة، إليكِ طريقة سهلة ولذيذة لتحضير آيس كوفي (Iced Coffee) في المنزل مثل الكافيهات:

- المكونات:

2 ملعقة صغيرة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان

1 ملعقة صغيرة سكر (أو حسب الرغبة)

نصف كوب ماء مغلي

نصف كوب حليب بارد (أو حسب الرغبة)

مكعبات ثلج

فانيليا أو كريمة مخفوقة (اختياري)

- طريقة التحضير:

1. إذابة القهوة:

في كوب، اخلطي النسكافيه والسكر مع الماء المغلي، وقلّبي جيدًا حتى يذوب تمامًا.

2. تبريد القهوة:

اتركي خليط القهوة ليبرد قليلًا أو ضعيه في الثلاجة لبضع دقائق.

3. تحضير الكوب:

في كوب التقديم، ضعي مكعبات الثلج.

4. الإضافة:

صبي القهوة المبردة فوق الثلج.

أضيفي الحليب البارد فوق القهوة، وقلّبي حسب الرغبة.

5. إضافات اختيارية:

يمكن إضافة نكهة فانيليا، أو القليل من الكريمة المخفوقة على الوجه لمزيد من الفخامة.

نصائح:

لتحصلي على طعم أقوى، استخدمي قهوة مركزة.

يمكنك استبدال الحليب بحليب نباتي مثل حليب اللوز أو جوز الهند.

لمحبي القهوة الحلوة، أضيفي شراب كراميل أو شوكولاتة.



