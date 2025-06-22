كأس العالم للأندية.. فتح مران الأهلي أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة

يقام مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي اليوم، استعدادًا لمباراة بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وسيكون مفتوحًا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.