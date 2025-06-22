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بشرى سارة للعاملين بالأوقاف .. فتح باب التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بشرى سارة للعاملين بالأوقاف .. فتح باب التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراه

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
إيمان طلعت

أعلنت زارة الأوقاف عن فتح باب التقدُّم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير والدكتوراه من الأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف، حيث توفر الوزارة منحة الماجستير والدكتوراه هذا العام بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين.

وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتحفيز العلمي، وصقل معارف ومهارات جميع العاملين بالأوقاف.

وذلك على النحو التالي:

أولًا: منحة الماجستير والدكتوراه المجانية:
تبدأ المنحة من بداية الفرقة الأولى حتى الانتهاء من الدكتوراه، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية؛ في إطار التعاون بينهما لتحمل التكاليف، ولا يتحمل الباحث أي تكاليف مادية طوال فترة الدراسة ما دام مستمرًا في دراسته دون الرسوب أو الغياب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثَّر، تحمَّل نفقات نفسه في الأعوام التالية.

على أن يتوافر في المتقدم الشروط الآتية:
1- ألا يقل تقديره في تقارير تقويم الأداء خلال العامين الأخيرين عن درجة (ممتاز).
2- ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات أو أُحيل إلى محكمة تأديبية خلال العامين الأخيرين.
3- ألا يزيد سن المتقدِّم على خمسين عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
4- ألا يكون ملتحقًا بأي مرحلة من مراحل الدراسات العليا.
5- أن يجتاز الاختبارات المقررة لذلك.
6- أن يتناسب تخصص المتقدِّم مع البرامج التي يمنحها المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

ثانيًا: الدكتوراه (خارج المنحة):
عقدت وزارة الأوقاف بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بروتوكولًا جديدًا لإضافة برنامج الدكتوراه، حيث خُصِّص للعاملين بوزارة الأوقاف الحاصلين على الماجستير من المعهد (خارج المنحة) أو من خارج المعهد منح دكتوراه، على أن يتحمَّل الباحث نسبة 50% من المصروفات الدراسية، وتتحمَّل وزارة الأوقاف نسبة 25%، ويتحمَّل المعهد 25% المتبقية.

علمًا بأن برامج الدكتوراه المتاح التقدُّم لها في المعهد العالي للدراسات الإسلامية هي: (الشريعة الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، التاريخ والحضارة الإسلامية، الجغرافيا، الفلسفة، علم الاجتماع)، وجميعها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويحق للعاملين المعيَّنين على درجة وظيفية بالأوقاف التقدُّم لمنحة الدكتوراه لكلٍّ ممَّا يأتي:
1- الحاصلون على درجة الماجستير ضمن المنحة الدراسية للعاملين بوزارة الأوقاف، بشرط ألا يقل تقدير الماجستير عن ممتاز.
2- الحاصلون على درجة الماجستير من جامعة الأزهر أو أيٍّ من الجامعات المصرية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات خارج منحة الأوقاف، بشرط ألا يقل تقدير الماجستير عن ممتاز.
3- اجتياز المقابلة المقررة لذلك.

فعلى الراغبين من الأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف في الحصول على منحة الماجستير أو الدكتوراه، ممَّن ليسوا مقيدين بأي مرحلة من مراحل الدراسات العليا، التقدُّم وملء النموذج التالي في موعد أقصاه (عشرة أيام) من تاريخه.

علمًا بأنه سيتم استبعاد من لم تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحل التقديم.

الاسم:
المديرية:
الوظيفة:
الدرجة الوظيفية:
المؤهل الدراسي وتخصصه: تقديره:
المؤهل الأعلى وتخصصه (إن وجد):
تاريخ التعيين:
الرقم القومي:
رقم الهاتف:
درجة تقرير الأداء خلال آخر عامين:

الأوقاف وزارة الاوقاف فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير والدكتوراه من الاوقاف

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