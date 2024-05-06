الأهلي يدعو وزير الرياضة واتحاد الكرة ورؤساء الأندية لحضور حفل تأبين العامري فاروق

قال الإعلامى محمد الليثي أن النادي الأهلى قرر توجيه الدعوة للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ومجلس إدارة إتحاد الكرة ومسؤلين أخرين في الرياضة المصرية بجانب رؤساء أندية الدوري الممتاز لحضور حفل تأبين الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي وافته المنية 26 يناير الماضي.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " يقام حفل تأبين العامري فاروق في الثامنة من مساء بعد غد ، الأربعاء، فى صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة ".

كان مجلس الأهلي قد قرر تخليد ذكرى العامري فاروق، بإقامة تمثال له بمقر الأهلي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الاسكواش والنادي الصحي والچيم وذلك تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه اللا محدود على مدار سنوات طويلة، كان خلالها نموذجًا للمسئول العاشق لوطنه وناديه.