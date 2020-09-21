رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين ينهى الجدل ويكشف موقف حزب الوفد من القائمة الموحدة.. فيديو

قال محمود نفادي رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، إن القائمة الموحدة واجهت أزمة في اليوم الخامس لتلقي طلبات الترشيح، مؤكدا أن حزب الوفد حتى هذه اللحظة لم يبلغ حزب مستقبل وطن بوصفه من يقود القائمة الموحدة بالانسحاب رسميا منها.
وأضاف محمود نفادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن هناك 8 أحزاب من 12 حزبا قامت بتقديم أسماء مرشحيها للقائمة إلى حزب مستقبل وطن.
وأوضح محمود نفادي ، أن حزب مستقبل وطن لديه بدائل وسيناريوهات متحفظ عليها ولا يريد الإعلان عنها إلا في حالة تلقيه انسحاب رسمي من حزب الوفد.
وأشار إلى أن القائمة الموحدة ستعلن بصفة رسمية يوم الخميس القادم وهناك الكثير من الشائعات.
وأكد أن القوائم الأخرى التي أعلنت خوض المنافسة في انتخابات مجلس النواب لم تنته من استكمال أى قائمة وهناك الكثير من المرشحين لم يستكملوا أوراقهم.