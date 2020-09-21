رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين ينهى الجدل ويكشف موقف حزب الوفد من القائمة الموحدة.. فيديو

حزب مستقبل وطن بوصفه من يقود القائمة الموحدة بالا نسحاب رسميا منها . قال محمود نفادي رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، إن القائمة الموحدة واجهت أزمة في اليوم الخامس لتلقي طلبات الترشيح، مؤكدا أن حزب الوفد حتى هذه اللحظة لم يبلغنسحاب رسميا منها





وأضاف محمود نفادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن هناك 8 أحزاب من 12 حزبا قامت بتقديم أسماء مرشحيها للقائمة إلى حزب مستقبل وطن.





، أن حزب مستقبل وطن لديه بدائل وسيناريوهات متحفظ عليها و لا يريد الإعلان عنها إلا في حالة تلقيه انسحاب رسمي من حزب الوفد. وأوضح محمود نفادي لديهلا يريدالإعلانإلاتلقيه





وأشار إلى أن القائمة الموحدة ستعلن بصفة رسمية يوم الخميس القادم وهناك الكثير من الشائعات.



