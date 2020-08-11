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كيف أنتخب في مجلس الشيوخ .. رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين يجيب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشف الكاتب الصحفي محمود نفادي رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، عن طريقة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى، والتي انطلقت صباح اليوم في الداخل.


وقال نفادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة «تغطية خاصة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه أولا يجب الدخول للجنة ببطاقة الرقم القومي أو ما يثبت شخصيتك، متابعا أنه "تدخل لرئيس اللجنة وبعدها يتأكد رئيس اللجنة من الشخصية".


وتابع أنه بعد ذلك ستجد ورقة فيها قائمة بالأسماء المرشحة وعلى المواطن كتابة وتعليم على الشخص الذي يريده وبموافقة او غير موافقة".


وأكمل الكاتب الصحفي محمود نفادي رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، أن في الفردي تجد ورقة أكبر بعدد مرشحين أكبر، عليك أختيار 10 مرشحين من 98 مرشح في محافظ القاهرة، وبعد ذلك وضع كل ورقة في صندوق مخصص لها.


وأكد الكاتب الصحفي محمود نفادي رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، أنه يبطل الصوت اذا كان العدد أكبر أو أقل من المطلوب في الاختيار، متابعا أن كتابة أي علامة أو إشارة تبطل الصوت تمامًا.


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