أمريكا تدخل على خط المعركة القديمة بين بريطانيا واليونان بشأن منحوتات إلجين

دخل الكونجرس الأمريكي على خط الخلاف الدائر بين بريطانيا واليونان الخاص برخام إلجين، داعيًا إلى عودته من لندن إلى أثينا.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طالب 18 عضوًا من مجلس النواب الأمريكي في رسالة إلى رئيس الوزراء، ببدء محادثات جادة بشأن المنحوتات الحجرية الموجودة في المتحف البريطاني وإعادتها إلى اليونان.
وقالوا في رسالتهم: "هذه المنحوتات كان مصدر جدل لعقود عديدة، لطالما أرادت اليونان استعادة رخام البارثينون.. نكتب إليكم اليوم كأعضاء في المؤتمر الحزبي للكونجرس حول القضايا اليونانية لحث حكومتكم على التفاوض مع الحكومة اليونانية بجدية بشأن عودة رخام البارثينون إلى أثينا".
وضمّت مجموعة أعضاء الكونجرس كلا من الجمهوريين والديمقراطيين، فضلا عن رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لأوروبا ورؤساء لجنتي الرقابة والقواعد.
وأكدوا ضرورة عودة تلك المنحوتات بحلول عام 2021 - الذكرى المئوية الثانية لتأسيس دولة اليونان الحديثة.
وأضافت الرسالة: "ما زلنا نقدر جهودكم وحسن نيتكم في دعم العلاقة التاريخية الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة من خلال إنجاز أمور مثل هذه".
ويعود تاريخ إلجين ماربلز إلى ما يقرب من 2500 عام "القرن الخامس قبل الميلاد"، حيث تعد من أفضل الأمثلة على المنحوتات الرخامية في جميع أنحاء العالم، وقد جمعها توماس بروس، لورد إلجين السابع، بين عامي 1801 و1805 من معبد البارثينون في أثينا، عندما كان سفيرا لبريطانيا لدى الدولة العثمانية.
وزعم بروس أنه حصل على إذن من العثمانيين لشحن الرخام إلى بريطانيا ولكن لم يتم العثور على المرسوم المفترض الذي تم توقيعه بشأن ذلك، وبعد ذلك اشترى البرلمان الرخام في عام 1816 وأعطاه للمتحف البريطاني، فيما أكدت اليونان منذ فترة طويلة أنها تعرضت للسرقة.