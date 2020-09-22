ضبط ٢٦ ألف جهاز وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بشركة في السيدة زينب

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٢٦ ألف جهاز وقطعة مستلزمات طبية "جهاز قياس ضغط - سماعة طبيب- جوانتى- مشرط طبى- خافض لسان "بدون مستندات مجهولة المصدر.





وتبين أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بالسيدة زينب .









جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



