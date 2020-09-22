ضبط أدمن صفحة مزيفة باسم وزارة التربية والتعليم بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع غرب الدلتا، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط شاب يدير صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي باسم وزير التربية والتعليم لنشر أخبار ومنشورات تحتوي علي معلومات خاصة بالعملية التعليمية ونسب تلك الأخبار الى المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.





ووردت معلومات إلى ضباط الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإدارة غرب الدلتا عن وجود صفحتين علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "وزير التربية والتعليم", و"التعليم بكل تفاصيله" حيث يقوم المسؤول عن إدارتهما بنشر منشورات تتضمن انتحال صفة وزير التربية والتعليم وأيضا منشورات تحتوي على أخبار خاصة بالعملية التعليمية ونسب تلك الأخبار إلى المسؤولين بوزارة التربية والتعليم الأمر الذي يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.

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وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إن وراء ارتكاب تلك الواقعة " محمد ص ع ال " والمقيم بإحدي القري التابعة لدائرة شرطة الدلنجات وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم وضبط الهاتف الخاص به .





وبالفحص تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة كما تبين وجود الصفحة المسماة باسم "وزير التربية والتعليم "كما تبين قيام المتهم بنشر مشاركات تحتوي علي اخبار خاصة بالعملية التعليمية ونسب تلك الأخبار إلى المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.



