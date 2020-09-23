سكان شارع أحمد فخرى بمدينة نصر يطالبون بإنشاء مطبات صناعية

ناشد المواطن خالد أمين، المقيم فى المنطقة السادسة شارع أحمد فخرى مدينة نصر، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بإنشاء مطبات صناعية .





ويقول فى رسالته : إننا في شارع احمد فخري بالمنطقة السادسة بمدينة نصر نعاني يوميا من الازعاج من قبل بعض الشباب الذين يقومون باستعراض سياراتهم ودراجاتهم النارية ذات الصوت العالي المزعج نتيجة وضع اكسسورات اضافية بالشاكمان ، وذلك من الساعة العاشرة مساء وحتى مطلع الفجر يوميا ، ومما يساعدهم على ذلك عدم وجود مطبات صناعية بالشارع رغم وجود تقاطعات مع شارعين (شارع لوساكا ، وشارع عبد الرزاق السنهوري) وايضا الهدوء وقلة الزحام (عكس مكرم عبيد وعباس العقاد) غير عابئين بنتيجة ذلك على طفل او مريض او مسن ، خاصة وانه يوجد بالشارع مستشفى حسبو الدولي ، وكثيرا ما قام سكان الشارع بإبلاغ الشرطة التي يتوارى منها هؤلاء الشباب حتى ينصرفوا ثم يعاودون استعراضهم بالشارع ذهاب وعودة مرة اخرى حتى مطلع الفجر ، برجاء عمل مطبات صناعية عند التقاطعات او عمل كمين ثابت بالشارع للحد من استهتار هؤلاء الشباب براحة سكان شارع باكمله .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



