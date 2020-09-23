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بين الناس

دلال من ذوي الهمم تناشد التضامن توفير فرصة عمل لإعانتها على أعباء الحياة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة دلال حافظ ، المقيمة فى مدينة السلام اسبيكو بمحافظة القاهرة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن ، توفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة .
 وتقول فى رسالتها : إنها حاصلة على دبلوم تجارة وسعت للحصول على فرصة عمل نظرا لأحتياجها إلى دخل يعينها على أعباء الحياة لكنها لم توفق.

للتواصل مع القارئة/ 01271542707  

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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