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أخبار البلد

كيف احتفلت سفارة السعودية فى القاهرة بالعيد الوطنى رغم كورونا؟

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:53 م
السفارة السعودية
السفارة السعودية لدى القاهرة
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مـيـس رضـا

بوشاح أخضر تلألأت بأضوائها المبهرة لعنان السماء، احتفلت سفارة السعودية لدى القاهرة، باليوم الوطني السعودي الـ 90  والذي يوافق 23 سبتمبر، وهو اليوم الذي شهد توحيد المملكة بمرسوم ملكي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود عام 1932.



ونشر سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، السفير أسامة بن أحمد نقلى، مقطع فيديو، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير«تويتر»، لمبنى السفارة وهو متشح باللون الأخضر، احتفالًا باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.



من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، أن العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر شهدت طفرة غير مسبوقة، انعكست على تكريس أطر التعاون المشترك في كافة المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين في خدمة قضايا أمتنا العربية والاسلامية، وخدمة الأمن والسلم
الدوليين.



جاء ذلك فى كلمة السفير السعودي لدى القاهرة بمناسبة الذكري الـ90 للعيد الوطني السعودي حيث قال: "في ذكرى توحيد أرضنا المباركة تحت راية "لا إله إلا الله محمدا رسول الله" على يد جلالة الملك المؤسس عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الرحمن آل سعود- طيّب الله ثراه، لا يفوتني أن أنوه بأول زيارة خارجية رسمية قام بها -رحمه الله- وكانت إلى أرض الكنانة، ليؤسس لعلاقات تاريخية مميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، شهدت عبر العقود وعلى مر العهود تناميًا مطردًا وتطورًا ملموسًا وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأخيهما الرئيس عبدالفتاح السيسي



 

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