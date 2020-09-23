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تعليم

المصرية للشراكة توقع اتفاقية منح دراسية للطلاب الأفارقة بطب عين شمس

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:56 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قسم التعليم
استقبل الدكتور اشرف عمر عميد كلية طب جامعة عين شمس و الدكتور شهيرة سمير وكيل كليه الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبه سعيد وكيل كلية طب جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب كل من الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، السفير كريم امين بالوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية  .



وذلك بهدف توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل واشراف وتنفيذ الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ل 10 منح دراسية للطلاب الافارقة في كلية الطب جامعة عين شمس

 وذلك فى إطار مبادرة ادرس فى مصر، وفى ضوء توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفى ظل خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين ونظرا لقيام مصر بدورها الريادي في دعم الطلاب الأفارقة الدارسين بها


ويمكن تلقي طلبات الطلاب الافارقة للدراسة فى مصر من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وموقع  www.wafeden.gov.eg
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