بعد قرار الرئيس السيسي.. جامعة أسيوط تعلن تطبيق بدل مخاطر المهن الطبية بمستشفياتها الجامعية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط موافقته على تطبيق بدل مخاطر المهن الطبية على جميع العاملين بمستشفيات أسيوط الجامعية وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية بنحو 75% ، وبناءً على القانون رقم 184 بسنة 2020 والذي أقره مجلس النواب يتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.





اقرأ أيضا :





وأكد الدكتور طارق الجمال أن قرار الدولة بتطبيق الزيادة المنصوص عليها يأتى تقديرًا لجهد العاملين بالمهن الطبية وعملهم المخلص وما يتعرضون له من مخاطر خلال قيامهم بواجبهم المهني والإنساني فى علاج المرضى ، وهو ما ظهر جليًا فى تصديهم للمشهد فى أزمة فيروس كورونا وعملهم المتفاني فى علاج المرضى وصد هجوم فيروس المستجد خلال ذروة الجائحة.





وأوضح رئيس جامعة أسيوط انه من المقرر أن يستفيد بتطبيق بدل مخاطر المهن الطبية نحو 6 الاف شخص من العاملين بمستشفيات أسيوط الجامعية والمقرر احتسابه بأثر رجعى من 6/9/2020 وسوف يتضمن قيمة بدل شهرى تبلغ قيمته 1225 جنيها للأطباء البشريين بدلًا من 750 جنيه، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى بدلًا من 400 جنيه.





وأضاف أنه سيتم أيضا في هذ الإطار صرف 790 جنيها شهريًا لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيائيين بدلًا من 450 جنيها، أما الحاصلين على دبلومات من فنيين تمريض وفنيين صحيين يصرفون 700 جنيه شهريًا بدلًا من 400 جنيه.