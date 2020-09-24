محمد رمضان يهاجم الفيشاوي في أغنيته الجديدة.. والأخير يرد عليه.. تفاصيل

عرضت قناة «إم بي سي 4» تقريرا ببرنامج «تريندنج» عن التحدي بين الفنان محمد رمضان و الفنان أحمد الفيشاوي، حيث إن الفنان محمد رمضان نشر مقطع فيديو لأغنيته الجديدة وذكر فيها اسم أحمد الفيشاوي ردا منه على أغنية "نمبر 2".
وذكر التقرير أن تعليقات الجماهير كانت منقسمة بين من أبدي إعجابه الشديد بالأغنية ومن أتباع أحمد الفيشاوي الذين دافعوا عنه في التعليقات.
ومن جانبه علق أحمد الفيشاوي قائلا "ردي الوحيدعلى الفيديو ده أن الفيديو ده يتضمن اعتذار و أنا مش قابل اعتذاره".
جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي ليس أول المتصادمين مع محمد رمضان فقبله تصادمت معه بشرى بأغنية الكوبرا.
نشر الفنان احمد الفيشاوي مجموعة من الصور له من داخل الاستديو أثناء تسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهما الأخير.
وعلق أحمد الفيشاوي على الصور قائلا: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر وان الدنيا مولعة".
وتواصل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر الأول مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".
وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".
واشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.