محمد رمضان يهاجم الفيشاوي في أغنيته الجديدة.. والأخير يرد عليه.. تفاصيل

عرضت قناة «إم بي سي 4» تقريرا ببرنامج «تريندنج» عن التحدي بين الفنان محمد رمضان و الفنان أحمد الفيشاوي ، حيث إن الفنان محمد رمضان نشر مقطع فيديو لأغنيته الجديدة وذكر فيها اسم أحمد الفيشاوي ردا منه على أغنية "نمبر 2".





وذكر التقرير أن تعليقات الجماهير كانت منقسمة بين من أبدي إعجابه الشديد بالأغنية ومن أتباع أحمد الفيشاوي الذين دافعوا عنه في التعليقات.





ومن جانبه علق أحمد الفيشاوي قائلا "ردي الوحيدعلى الفيديو ده أن الفيديو ده يتضمن اعتذار و أنا مش قابل اعتذاره".





جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي ليس أول المتصادمين مع محمد رمضان فقبله تصادمت معه بشرى بأغنية الكوبرا.



