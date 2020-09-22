بعد أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. خلافات الفنانين عرض مستمر

الخلافات في الوسط الفني كثيرة و بعض الفنانين يمكن أن تولد بينهم صراعات مختلفة ومن الممكن أن تصل الي شاشات الفضائيات او السوشيال ميديا وأخرهم خلاف الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي ، من خلال السطور التالية نرصد أبرز خلافات الوسط الفني.





1 محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

روج الفنان محمد رمضان لأغنية جديدة بعنوان " الدبابة" ، من خلال فيديو نشره علي حسابه الخاص عبر موقع الصور والفيديوهات" انستجرام".





ووضح من الفيديو أن محمد رمضان يوجه رسالة قوية "للفيشاوي" قائلا: مع احترامي للفيشاوي اخره معايا صورة ، ويأتي ذلك بعد ما أعلن "الفيشاوي" عن تسجيل أغنية بعنوان " نمبر 2".





2 رانيا يوسف و غادة عبد الرازق

ظهرت الفنانة رانيا يوسف في برنامج "أنا وانا" و أوضحت انها لن تتعامل مع غادة عبد الرازق في عمل فني مرة أخري.









3 محمد سامي و غادة عبد الرازق

كشف المخرج محمد سامي في لقاء سابق عن خلافه مع الفنانة غادة عبد الرازق قائلا: غادة عبد الرازق فنانة كبيرة وانا قدمتلها اهم أعمالها بشهادة الجمهور وهو مسلسل "مع سبق الإصرار والترصد" ومسلسل "حكاية حياة" وحتي لو انا وهي اتصالحنا انا معنديش حاجة اقدمهلها تاني .





4 مي عمر و نسرين امين

شهدت الساحة الفنية الخلاف الحاد بين مي عمر و نسرين امين بسبب ظن الأخيرة بأن المخرج محمد سامي قام بحذف مشاهد من مسلسل "الاسطورة" لصالح زوجته مي عمر.





بعدما كتبت الفنانة نسرين امين علي حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : : "أنا لو أعرف أن البطلة هي زوجة المخرج مكنتش قبلت الدور" في البداية.



