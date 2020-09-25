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إيهاب الخولى: غدًا الشعب المصرى سيلقن الإخوان درسًا قاسيًا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:07 ص
إيهاب الخولى:
إيهاب الخولى:
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عبد الخالق صلاح
قال إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تتاجر بآيات القرآن الكريم،  وتتخذ الدين ستارًا لمخططاتها الخبيثة ونشر إرهابها، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى أسقطها ولفظها وحذر العالم من شرها، ولكن العالم أدرك خطورتها مؤخرًا، وتابع: "الإخوان تركت نفسها للهواء فهوت .. أسقطها الشعب المصرى".

وأضاف "الخولى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصرى سوف يواجه دعوات التخريب الإخوانية ويفضحها كما فضحها ولفظها في ثورة 30 يونيو، وتابع: "غدًا سنقلب سحر الإخوان عليهم والشعب سيلقنهم درسًا قاسيًا".

وأكد "الخولى"، أن الشعب المصرى سوف يتصدى لكل خائن للوطن، ولن تجدى شائعات الإخوان في زعزعة ثقة المصريين بدولتهم.

ومن جانبه قال الإبراشي، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تجيد إلا صناعة الفوضى ولكن المصريين لديهم حس وطني يفوت الفرصة على الجماعة الإرهابية، وتابع: "أصوات الخسة والخيانة لن تؤثر في الداخل المصرى ..الإخوان لديهم حالة من الهستيريا بسبب فشلهم".

وأكد "الإبراشى"، أن الثورة التي تدعو لها الجماعة الإرهابية لن تجدها إلا في خيالات الإخوان، وتابع: "الجماعة اعترفت أنها تريد هدم الاقتصاد المصري، وتعطيل مصالح المواطنين المعيشية، وذلك يفضح كذبهم الفج الذي يرددوه بشكل مستمر بأنهم يدافعون عن المواطن المصرى.
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