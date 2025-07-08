ايران: عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى 1100 شخص

أعلنت إيران، الاثنين، أن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى 1100 شخص، بينهم 126 امرأة و41 طفلا.

وقال نائب الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، سعيد أوحدي، إن الهجمات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 1100 شخص، مشيرا إلى أنه تم دفن 1060 منهم في مراسم تشييع رسمية نظمت في عموم البلاد.

وأضاف في تصريح صحفي: "من بين الشهداء 126 امرأة و41 طفلا بريئا استهدفتهم الهجمات الإسرائيلية".

وأوضح أن نحو 5 آلاف و600 شخص أصيبوا جراء الهجمات في أنحاء البلاد، بينهم 160 جريحا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في 30 يونيو الماضي، أن حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية بلغت 935 شخصا.

وفي 13 يونيو المنصرم، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.