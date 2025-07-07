بريطانيا تفتح سفارتها في إيران من جديد

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى اليوم الإثنين، إن المملكة المتحدة البريطانية فتحت سفارتها في إيران من جديد، وذلك بعد إغلاق مؤقت بسبب التوتر العسكري الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط في حرب ال12 يوما بين إيران وإسرائيل.

وفي سياق آخر ، عرضت الخارجية البريطانية مع الفرنسية عرض أوروبي على إيران من أجل وقف إطلاق النار مع إسرائيل ، ووضع حل للأزمة الإيرانية الإسرائيلية من وجهة النظر الأوروبية ، بأن تقوم طهران بتوقيع اتفاق نووي مع الاتحاد الأوروبي، يشمل قيام إيران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم، ووقف صناعة الصواريخ الباليستية.

بينما أعلنت الدولة الإيرانية، بذلك التوقيت تمسكها بتخصيب اليورانيوم من أجل توليد الطاقة سلميا، حسب ما أعلن عنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ولايزال باب التفاوض الأمريكي الإيراني مفتوح بالوقت الراهن، لعقد اتفاق جديد بين البلدين والذي يحمل نفس الشروط السابقة حسب ما أعلنه ستيف ويتكوف.

بينما ترددت الأنباء بوسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن نتنياهو سيطلب من ترامب السماح بضرب إيران من جديد بسبب برنامجها الصاروخي الباليستي.