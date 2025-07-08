أمين الفتوى يشرح روشتة للانتظام في الصلاة على وقتها

أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد شباب محافظة المنيا، يسأل فيه: "كيف ألتزم بالصلاة؟ أعمل إيه عشان أحافظ عليها؟".

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح: "إن أول خطوة نحو الصلاة هي إنك تصاحب الناس اللي بتصلي.. صاحب من يُصلي، لأن الصحبة الصالحة هي مفتاح الالتزام".

وأوضح أن الالتزام بالصلاة لا يبدأ فقط من الإرادة الفردية، بل من البيئة المحيطة والدائرة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان، مضيفًا: "لو صحبتك كلها بتصلي، طبيعي هتحافظ معاهم على الصلاة، وهتحبّها وهتلاقي نفسك بتنتظر وقتها، مش بتهرب منها".

وشدد على أهمية الابتعاد عن السلبية، ومرافقة الإيجابيين، قائلاً: "قلت قبل كده، وده كتبته بنفسي، إن الإنسان لازم يصاحب من لم يكن فيه سلبية، لأن الصحبة بتأثر على القلب والسلوك والعبادة".