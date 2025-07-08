تخيلوا ما شعوري.. فنانة فنلندية تهاجم مها الصغير بعد سرقة لوحتها

قامت فنانة فنلندية ألمانية تدعى كارولين، باتهام الإعلامية مها الصغير بالسرقة بعد نسب رسوماتها إلى نفسها في حلقة من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي".

وكتبت كارولين عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "السرقة ليست مقبولة، أنا لست غنية، ولست مشهورة، أعمل حتى الإنهاك، بينما أربي ثلاثة أطفال صغار وأصب كل قلبي في فني، آملة أن يمنحنا ذلك فرصة لشراء منزلنا الأول يومًا ما لذا تخيلوا ما شعوري عندما أرى مؤثرة ثرية تسرق فني، وتدعي أنه من صنعها، وتعرضها على التلفزيون الوطني كما لو كانت من إبداعها، مها الصغير لم تفعل ذلك فقط مع لوحتي، بل أيضًا مع أعمال ثلاثة فنانين آخرين.

وأضافت لوحتي التي ادعت أنها لها هي بعنوان "أن تصبح حديقة" وترمز إلى كيف أننا نصبح مع الوقت والصبر ما نغذيه، رؤية شخص ما يمحو هذا المعنى أمر مؤلم للغاية، منذ انتشار هذا الخبر، تلقيت آلاف الرسائل من مصريين طيبين - وأيضًا العشرات من الصحفيين - يعتذرون ويقولون كم هم يشعرون بالخجل مما فعلته.

وتابعت لا أستطيع الرد على جميعهم، لكن اعلموا أنني أرى رسائلكم، وأنا ممتنة جدًا لكل من وجد الوقت لكتابة رسالة لي، لطفكم واضح في رسائلكم".

وأضافت: “تم حذف الفيديو من يوتيوب، ومقدمة البرنامج التلفزيوني منى الشاذلي اعتذرت علنًا لـ ليزا (ولكن ليس لي أو لـ سيتي بعد)”.

وتابعت: “سرقة الفن بهذه الطريقة مخزية، وللأسف هذا يحدث لي منذ سنوات، هذا هو السبب الذي يجعلني أحاول دائمًا نشر مقاطع فيديو أظهر فيها بنفسي، ولكن حتى ذلك الحين، الناس يستخدمون محتواي في حسابات مزيفة ويحاولون حتى الاحتيال على الناس، شكرًا جزيلًا لكل من يقف بجانب حقوق الفنانين”.

وأثارت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل باعتذارها بعد اتهامها بسرقة لوحة فنانة تشكيلية دنماركية شهيرة.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها الرسميات موقع فيسبوك :"أنا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي . مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث . انا آسفة و زعلانة من نفسي" .

وكانت لاحقًا، اتهمتها الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحتها الشهيرة “صنعت لنفسي أجنحة”، التي رسمتها عام 2019، وأكدت نيلسون أن اللوحة معروفة دوليًا وتم استخدامها كغلاف لكتاب بإذن منها.

