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مرأة

جميلة وشيك.. زوجة يوسف الشريف تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت السيناريست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وتألقت انجي بأطلالة سوداء انيقة من توب اسود وجيبه طويلة وانيقة ونسقت عليها اكسسورات ملونة بعقد طويل وساعة وقيراط مع شعرها الطويل المتناسق مع اطلالاتها 

وكتفت انجي بأسدال شعرها علي كتفيها دون الاعتماد علي تسريحة معينة ، كما اعتمدت مكياج هادئ وانيق ابرز جمال ملامحها، ولم تعتمد علي الوان صارخة ولكنها اكتفت بألوان طبيعية 


وكتبت انجي علي الصورة" ويظل عالقا بين الرغبة في التواصل والرغبة في الإختباء🎭
Artists are people driven by the tension between the desire to communicate and the desire to hide - Donald Woods Winnicott"


والمعروف عن انجي علاء  كاتبة رواية قانون الكارما ورواية لعبة إبليس، وزوجة الممثل المصري يوسف الشريف، عملت أيضًا مصممة أزياء/ ستايلست لبعض الأعمال الدرامية مثل الصياد ولعبة إبليس والقيصر واختيار إجباري وكفر دلهاب والشارع اللي ورانا.

جميلة وشيك.. زوجة يوسف الشريف تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير
جميلة وشيك.. زوجة يوسف الشريف تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير
جميلة وشيك.. زوجة يوسف الشريف تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير
جميلة وشيك.. زوجة يوسف الشريف تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير
جميلة وشيك.. زوجة يوسف الشريف تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير
جميلة وشيك.. زوجة يوسف الشريف تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير
جميلة وشيك.. زوجة يوسف الشريف تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير
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