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مرأة

محتشمة وأنيقة.. زوجة يوسف الشريف تظهر بإطلالة بيضاء كلاسيكية

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:56 م
زوجة يوسف الشريف
زوجة يوسف الشريف
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حياة عبد العزيز
نشرت السيناريست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت زوجة يوسف الشريف قائلة: "الكتابة هي الملاذ لي، أدخل في عالم آخر أنصف المشاعر المظلومة، فأحاول ان تكون سطوري ملمة بالأفكار والأحداث والأحاسيس والمواقف التي أستوقفتني وألهمتني وشغلتني وأدهشتني وأربكتني وأقلقتني ووترتني وأغرقتني في هذا العالم الآخر ثم أخرج- إن خرجت- ولكن شيء ما يظل عالقا ما بين السطور".

وتألقت إنجي علاء بإطلالة محتشمة وأنيقة، مرتدية جاكيت باللون الأبيض، مع توب باللون الأبيض المميز، وبنطال من نفس اللون، لتظهر بإطلالة كلاسيكية تبهر الجميع.

وتركت إنجي علاء خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة مجعدة بسيطة على الكتف.

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وأما من الناحية الجمالية، برزت ملامحها الرقيقة ببعض اللمسات البسيطة مثل اللون البني في الشفاه، مع القليل من البلاشر.

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