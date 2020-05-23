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فن

إنجي علاء في أحدث ظهور مع طاقم عمل مسلسل النهاية.. والجمهور: أبدعتي

السبت 23/مايو/2020 - 10:25 ص
طاقم عمل مسلسل النهاية
طاقم عمل مسلسل النهاية
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ميرنا محمود
نشرت السينارست إنجي علاء صورة جديدة تجمعها بطاقم عمل مسلسل النهاية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت إنجي علاء معلقة على الصورة: "صناع عمل مسلسل النهاية (مَن وراء الكاميرا)  المخرج ياسر سامي ومدير التصوير حسام حبيب ومهندس الديكور رامي دراج واستاذ عمرو عبد الجليل #النهاية". 

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وجاءت التعليقات كالآتي:

مسلسل جميل كفاية ان الواحد بيخلص و بيجري يدور علي المعلومات

حقيقي ابدعتي جدا والمره دي كمان اثبتي انك فى اي ظروف ممكن تطلعي استايل مختلف وفي إبداع كبير بيظهر موهبتك اللي من الواضح انها ملهاش حدود اسعدتينا كلنا بكل أعمالك وأعمال استاذ يوسف وقدمتى ازياء مختلفه وبره الصندوق زي فكرة المسلسل العبقريه شكرا لمجهودك ولمجهود استاذ يوسف وشكرا على العمل الرائع ده 

ابداع وتألق متواصل وشغل حضرتك ازياء وييناريو وتصميم شغل جامد بجد ونجاح لجميع فريق العمل من نجاح لنجاح شابو استاذه انجى علاء 

يذكر أن علقت الفنانة إنجي علاء على ظهورها بمشهد تمثيلي في مسلسل النهاية، والذي تدور أحداثه حول نهاية العالم في إطار الخيال العلمي.

ونشرت إنجي علاء فيديو للمشهد الذي شاركت فيه بالمسلسل، وعلقت عليه قائلة: "اول مرة امثل نادرة شكرا للمخرج ياسر سامي وللنجم محمود عبد المغني".

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

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