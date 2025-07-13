نائب محافظ البحر الأحمر تشهد حفل تخرج دفعة 2025 بمدرسة STEM

شاركت ماجدة حنا نائب محافظ البحرالأحمر، في حضور حفل تخرج طلاب الصف الثالث الثانوي دفعة 2025 بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بالغردقة، وذلك مساء اليوم ، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

أقيم الحفل تحت رعاية السيد المحافظ، وبحضور الدكتورة عزيزة رجب خليفة، مدير الإدارة العامة للمدارس المتفوقين STEM، والشيخ عبد الباسط عثمان مدير شؤون الإدارات بأوقاف البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية ، إلى جانب أولياء الأمور.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وذلك بنادي الغردقة الرياضي، حيث قدمت مديرة المدرسة كلمة ترحيبية أعربت فيها عن اعتزازها بهذه الدفعة، كما ألقت الأستاذة فايزة أحمد كلمة سلّطت فيها الضوء على جهود المديرية في دعم التميز العلمي.

من جانبها، نقلت السيدة ماجدة حنا تهنئة المحافظ لأبنائه الطلاب وأسرهم، مؤكدة أن المحافظة تضع التعليم في صدارة أولوياتها، وتحرص على دعم النماذج المتفوقة التي تمثل أمل مصر ومستقبلها.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي يوثق رحلة الطلاب داخل المدرسة، إلى جانب فقرات فنية، وعرض مرئي بعنوان "آخر يوم"، كما تم تكريم عدد من القيادات والشخصيات البارزة وأولياء الأمور والمعلمين، في لفتة تقديرية لما قدموه من دعم وتحفيز للطلاب.

واختتمت فعاليات الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع الخريجين، في لحظة رسمت البهجة على وجوه الجميع، وسط تنظيم دقيق يعكس روح الانضباط والاحترافية التي تميزت بها المدرسة.