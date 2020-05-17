AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجي علاء تعلق على مشاركتها في مشهد بمسلسل النهاية.. شاهد

الأحد 17/مايو/2020 - 06:07 م
إنجي علاء ويوسف الشريف
إنجي علاء ويوسف الشريف
Advertisements
مصطفى كرم

علقت الفنانة إنجي علاء على ظهورها بمشهد تمثيلي في مسلسل النهاية والذي تدور أحداثه حول نهاية العالم في إطار الخيال العلمي.


ونشرت إنجي علاء فيديو للمشهد الذي شاركت فية بالمسلسل وعلقت عليه قائلة: " اول مرة امثل نادرة شكرا للمخرج ياسر سامي وللنجم محمود عبد المغني".


وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "تمثيلك تحفة" و "شابوة ليكي يا أحسن ممثلة" و " ان شاء الله يكون ليكي بطولة مطلقة" و "مشهد حلو جدا".


إقرأ أيضا :

مسلسل النهاية الحلقة 23 .. قوات الأمن تقتحم منزل يوسف الشريف وظهور المسيخ الدجال


وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.


مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بأغنية لـ إليسا.. شاهد

اللت والعجن لسه بخير.. ياسمين علي تعلق على صورتها من مسلسل النهاية.. شاهد

سيئ جدا.. الناقد رامي المتولى يهاجم مسلسل النهاية

إنجي علاء عن الروبوت زين في مسلسل النهاية: هيعمل من الناس شوربة.. شاهد

الدور لايق عليكي.. ناهد السباعي تنشر صورة لها من مسلسل النهاية .. شاهد

هجوم على لقاء الخميسي بسبب فيديو ساخر

ترشيحاتنا

حكم قطع قراءة القرآن ورد السلام؟.. الإفتاء تجيب

علي جمعة يؤكد: يوشع بن نون نبي وقائد سبط يوسف عليه السلام

بعد وصولنا لـ ذروة كورونا.. حل واحد يحميك من الإصابة بـ الفيروس

أخبار التوك شو.. طبيب يحذر من مستشفيات العزل.. موجة حارة تضرب البلاد.. حل وحيد يحميك من كورونا

مدبولي: وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة

توقف حركة القطارات والمترو بداية من أول أيام عيد الفطر وحتى نهاية الأسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة