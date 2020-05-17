إنجي علاء تعلق على مشاركتها في مشهد بمسلسل النهاية.. شاهد

علقت الفنانة إنجي علاء على ظهورها بمشهد تمثيلي في مسلسل النهاية والذي تدور أحداثه حول نهاية العالم في إطار الخيال العلمي.



ونشرت إنجي علاء فيديو للمشهد الذي شاركت فية بالمسلسل وعلقت عليه قائلة: " اول مرة امثل نادرة شكرا للمخرج ياسر سامي وللنجم محمود عبد المغني".



وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "تمثيلك تحفة" و "شابوة ليكي يا أحسن ممثلة" و " ان شاء الله يكون ليكي بطولة مطلقة" و "مشهد حلو جدا".



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وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.



‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي



