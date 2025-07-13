حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يُكرّم البطلة الصغيرة داليا عبدالخالق

نظمت أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء احتفالية لتكريم البطلة الصغيرة داليا عبدالخالق ثروت بعد حصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة الجمهورية للجمباز الفني عن فئة تسع سنوات وبصفتها أول فتاة من أبناء مدينة الطور تحقق هذا الإنجاز الرياضي الكبير على مستوى الجمهورية.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر الحزب بمدينة طور سيناء قام النائب غريب حسان أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة جنوب سيناء بتسليم البطلة درع الحزب وشهادة تقدير وهديّة رمزية .

حضر التكريم المستشار محمود سرور أمين التنظيم والشيخ إسماعيل الراوي والدكتور أيمن النجدي والأستاذ محمد سالم حميد الأمناء المساعدين لامين المحافظة والشيخ حسن سالم رئيس قطاع خليج العقبة وأمين الحزب بمدينة شرم الشيخ والكابتن ياسر رجب أمين الرياضة بالمحافظة وأسرة البطلة .

ويأتي هذا التكريم في إطار السياسة الثابتة التي ينتهجها الحزب لدعم الطاقات الشابة وتحفيز أبناء جنوب سيناء على التميز والإبداع في جميع المجالات بما يعكس صورة مشرفة عن أبناء المحافظة ويؤكد أن النماذج الناجحة تستحق التقدير والدعم الكامل من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية

وقد أعربت أسرة البطلة داليا عبدالخالق عن خالص شكرها لحزب الجبهة الوطنية على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس اهتمام الحزب الحقيقي وتقديمه الدعم المعنوي للمتميزين منهم مما يسهم في بناء جيل واثق قادر على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا في كافة المحافل.